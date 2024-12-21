Можно ли залить водку вместо незамерзайки в авто: советы водителям

Причины, по которым у водителя возникает такая идея, бывают разные. Но логика всегда одна: если спирт не замерзает на морозе, а водка - это спирт, нельзя ли ею зимой заправлять бачок омывателя?

Сразу скажем, что на роль незамерзающей жидкости для омывателя водка годится. И поэтому она может стать спасением в ситуациях, когда на дороге грязно, за окном морозно, а автомагазина или заправки рядом нет. Однако, прежде чем откупорить над капотом бутылку водки, примите во внимание несколько наших предостережений.

Из чего делают незамерзающие жидкости

Вариантов немного: незамерзающая жидкость для автомобильного омывателя всегда является раствором воды и спирта. И спирт будет один из трех: этиловый, изопропиловый, метиловый. Более того, каждый из них может сейчас болтаться в вашем бачке омывателя - несмотря на то, что в некоторых случаях это будет не совсем правильно.

Изопропиловый спирт (изопропанол). Стандартный, он же наиболее распространенный для нашей страны вариант. Как ни странно, он наименее пригоден на эту роль, поскольку он сильнее всех остальных спиртов густеет на морозе. Изопропанол имеет так называемую кинематическую вязкость, вдвое выше этилового спирта и в пять раз - метилового. А еще он сильнее всего воняет и угрожает своими испарениями организму человека. Однако он недорогой и в отличие от другого распространенного спирта - метилового - не запрещен в стране законодательно;

Метиловый спирт (метанол). На практике метаноловые омывайки встречаются нечасто, а вред - по характеристикам метанол больше всего подходит на роль жидкости для омывателя стекла. Нюанс в том, что когда-то давно его запретили для использования в качестве незамерзаек - из-за угрозы для здоровья человека. Если его употребить внутрь организма, от него можно даже ослепнуть - но мало кто знает, что у метанола один и тот же 3-й класс токсичности с массово распространенным изопропанолом. И если напиться изопропанола, вред организму будет не менее фатальным. Так или иначе, во многих развитых странах именно метаноловые незамерзайки имеют наибольшее распространение - ведь у них лучшая моющая способность, самая низкая вязкость на морозе и самый низкий уровень неприятных ароматов;

Этиловый спирт (этанол). Он же медицинский спирт, он же пищевой спирт, он же - дезинфицирующее средство. А в 40-процентном растворе с водой он же - наша водка. В отличие от обоих других аналогов, этанол не является ядовитым для человека, а еще он почти не густеет в сильные морозы и имеет высокую моющую способность. Из минусов - относительно высокая цена и специфический запах.

Омывайка из водки

Самый важный вопрос по сути - какую же температуру замерзания будет иметь водка в качестве жидкости омывателя? Итак, пометка на этикетке "40 % об." означает, что в составе водки есть 40 процентов этанола от общего объема. Фабричные омывайки с такой концентрацией замерзают при температуре порядка -23 -30 С. А значит, при умеренных холодах водку можно развести водой: полученная таким образом жидкость будет выдерживать меньший мороз, но ее будет больше. Скажем, чтобы получить жидкость с температурой замерзания в -10 С -12 С, к двум частям водки надо добавить одну часть воды (то есть пропорция 1:0,5).

Вкратце

Как видите, водка вполне может заменить зимнюю жидкость для омывателя, но... Лучше все-таки не забывать пополнять запас фирменной незамерзайки в своем багажнике, а уважаемому напитку оставить использование по прямому назначению - тем более, целая череда праздников впереди.