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Можно ли вводить вакцину в место, где на коже есть татуировка: объяснение Минздрава

Фото: Вакцинация взрослых (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Взрослым, которые прививаются для профилактики болезней, вакцины вводятся в основном в плечо. Однако у многих на этих участках сделаны татуировки.

Можно ли вводить вакцину в месте, где на коже находится тату, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на объяснение Министерства здравоохранения Украины.

На участке с тату хуже видна реакция на вакцину

В участок с татуировкой можно вводить вакцины как внутримышечно, так и подкожно, отмечают в Минздраве.

"Однако есть альтернатива - аналогичный участок, не покрытый рисунками, - можно выбрать его из соображений дальнейшего отслеживания поствакцинальных реакций, таких как отек и покраснение", - объясняют в министерстве.

Чтобы проконсультироваться по вакцинации и получить прививки, нужно обратиться к своему семейному врачу.

От каких болезней нужно вакцинироваться взрослым

Взрослым в Украине рекомендуют прививаться от ряда инфекций. Среди них гепатит А и B, пневмококковая инфекция, менингококковая инфекция, вирус папилломы человека, грипп, COVID-19, клещевой энцефалит, бешенство.

Вакцины от этих инфекций зарегистрированы в Украине, однако не входят в Национальный календарь прививок Украины, поэтому должны быть приобретены за свой счет пациент (кроме бесплатной вакцинации от COVID-19).

Календарь прививок для взрослых и детей можно посмотреть по ссылке. Взрослым следует делать вакцинацию от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Эта прививка бесплатная.

Узнать о вакциноуправляемых инфекциях можно на сайте vaccine.org.ua.

Напомним, мы писали, что в Украине заработал чат-бот по вакцинации, в котором можно рассчитать график прививок по дате рождения. Также – узнать инфекционные риски и вакцины.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжается кампания по дополнительной иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых и детей. Для бесплатной прививки в регионы поставляется более 1,8 млн доз вакцин.

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