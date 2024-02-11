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Можно ли вакцинировать ребенка, который кашляет: что говорят в Минздраве

Фото: в Минздраве рассказали, можно ли вакцинировать ребенка, который кашляет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Если кашель у ребенка не является симптомом серьезного заболевания и не сопровождается лихорадкой - откладывать вакцинацию не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

Как пишет Минздрав, прививку можно сделать ребенку с признаками легкого ОРВИ. Это безопасно и не повлияет на формирование защиты. В то же время решение о вакцинации в случае признаков ОРВИ принимают не родители, а именно врач.

"Если вы сомневаетесь и не уверены относительно состояния ребенка, то врач в любом случае должен осмотреть ребенка перед вакцинацией и после этого предоставит свои выводы о наличии противопоказаний, возможности провести прививку", - объясняет пресс-служба. 

В каких случаях вакцинацию могут отложить: 

  • острое заболевание с температурой выше +38;
  • состояние организма, когда после введения вакцины иммунитет может не сформироваться. Например, химиотерапия, употребление больших доз стероидных гормонов или лекарств, подавляющих иммунитет;
  • серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или аллергия на один из ее компонентов. В этом случае врач принимает решение о том, чтобы не делать прививки вообще или делать в больнице под наблюдением, или рассматривать возможность найти другую вакцину, которая не содержит этого компонента.

"Если ваш ребенок пропустил прививки из-за противопоказаний, проконсультируйтесь с врачом и наверстайте их как можно скорее", - добавляет Минздрав.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ряде областей Украины наблюдается превышение эпидемического уровня. В случае необходимости областные комиссии ТЭБ и ЧС могут вводить ограничения, но жесткие меры в стране не прогнозируются.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация