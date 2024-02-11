Можно ли вакцинировать ребенка, который кашляет: что говорят в Минздраве

Как пишет Минздрав, прививку можно сделать ребенку с признаками легкого ОРВИ. Это безопасно и не повлияет на формирование защиты. В то же время решение о вакцинации в случае признаков ОРВИ принимают не родители, а именно врач.

"Если вы сомневаетесь и не уверены относительно состояния ребенка, то врач в любом случае должен осмотреть ребенка перед вакцинацией и после этого предоставит свои выводы о наличии противопоказаний, возможности провести прививку", - объясняет пресс-служба.

В каких случаях вакцинацию могут отложить:

острое заболевание с температурой выше +38;

состояние организма, когда после введения вакцины иммунитет может не сформироваться. Например, химиотерапия, употребление больших доз стероидных гормонов или лекарств, подавляющих иммунитет;

серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или аллергия на один из ее компонентов. В этом случае врач принимает решение о том, чтобы не делать прививки вообще или делать в больнице под наблюдением, или рассматривать возможность найти другую вакцину, которая не содержит этого компонента.

"Если ваш ребенок пропустил прививки из-за противопоказаний, проконсультируйтесь с врачом и наверстайте их как можно скорее", - добавляет Минздрав.