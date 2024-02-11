Можно ли вакцинировать ребенка, который кашляет: что говорят в Минздраве

Если кашель у ребенка не является симптомом серьезного заболевания и не сопровождается лихорадкой - откладывать вакцинацию не нужно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).
Как пишет Минздрав, прививку можно сделать ребенку с признаками легкого ОРВИ. Это безопасно и не повлияет на формирование защиты. В то же время решение о вакцинации в случае признаков ОРВИ принимают не родители, а именно врач.
"Если вы сомневаетесь и не уверены относительно состояния ребенка, то врач в любом случае должен осмотреть ребенка перед вакцинацией и после этого предоставит свои выводы о наличии противопоказаний, возможности провести прививку", - объясняет пресс-служба.
В каких случаях вакцинацию могут отложить:
"Если ваш ребенок пропустил прививки из-за противопоказаний, проконсультируйтесь с врачом и наверстайте их как можно скорее", - добавляет Минздрав.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ряде областей Украины наблюдается превышение эпидемического уровня. В случае необходимости областные комиссии ТЭБ и ЧС могут вводить ограничения, но жесткие меры в стране не прогнозируются.
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