Возможно ли восстановить Каховскую ГЭС после теракта россиян: ответ Клименко

"В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению", - подчеркнул министр.

По его словам, в зону подтопления попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Там проживали около 875 тысяч человек.

Клименко уточнил, что по меньшей мере 34 мирных жителя погибли, еще 28 - получили ранения. Пропавшими без вести считаются 39 лиц.

Как отметил глава МВД,во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных.

Также из-за теракта около 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Регулярный подвоз воды в пострадавшие районы удалось наладить силами системы внутренних дел.

Что предшествовало

Напомним, в начале июня российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате этого был затоплен ряд населенных пунктов на юге.

Россияне начали обвинять Украину в якобы ракетном ударе. Но такие фантазии быстро опровергли - западные СМИ взяли комментарии у специалистов в инженерном деле, которые утверждали, что подобные разрушения мог вызвать только подрыв изнутри.

Ранее генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота допустил, что Украина может не восстанавливать Каховскую ГЭС, если разрешит несколько проблем.

Также в "Укргидроэнерго" сообщали, что строительные работы для восстановления Каховской ГЭС могут занять около шести лет.