Может ли теракт на ЗАЭС остановить наступление украинских войск: ответ ученого

Несмотря на последствия Чернобыльской аварии, на территории Чернобыля, не прекращая, продолжают работать люди.

"При Запорожской станции такого заражения территории быть не может даже теоретически. Поэтому никаких препятствий для военных (тем более для военных) не будет, потому что это будет очень растянуто (во времени, - ред.)", - рассказал Борисенко.

По словам ученого, даже если украинские военные пройдут по пораженной в результате теракта на ЗАЭС территории и "один-два раза" напьются там воды, это никоим образом им не навредит и не запретит продолжить выполнять свою задачу до самой победы.

Риск теракта на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Как отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов, враг дополнительно заминировал пруд-охладитель на станции.

Между тем, Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.

Между тем, согласно спутниковым снимкам, на крыше четвертого энергоблока оккупированной ЗАЭС заметили новые объекты.