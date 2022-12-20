Может ли Путин пойти на убийство Лукашенко: ответ Данилова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я не думаю, что Путин пойдет на такую вещь (речь об убийстве Лукашенко - ред.), но если уйдет, то это уже будет крайняя вещь по отношению к Беларуси, потому что белорусский народ не желает воевать с нами", - отметил Данилов.

Напомним, вчера, 19 декабря, Путин впервые за два года приехал в Минск для того, чтобы провести переговоры с Лукашенко.

Позже в Институте изучения войны (ISW) отметили, что Лукашенко во время вчерашней встречи, вероятно, отказал Путину пойти на прямое участие Беларуси в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.