Может ли Папа Римский "отречься от престола" из-за болезни: что говорят в Ватикане

Папа Римский 88-летний Франциск уже неделю находится в больнице "Джемелли" в Риме. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

РБК-Украина со ссылкой на Roma corriere рассказывает, может ли глава Ватикана отречься от престола из-за своего состояния здоровья.

Уйдет ли Папа Римский в отставку

Итальянские журналисты расспросили библеиста кардинала Джанфранко Равази, приближенного к Папе Римскому, о том, может ли Франциск отказаться от своих обязанностей из-за тяжелой болезни.

"Если у него возникнут серьезные трудности во время несения службы, он сделает свой выбор. Решать, конечно, он будет, возможно, спросит совета, но окончательное слово скажет сам, по совести. Без вреда тому факту, что его большое желание - по крайней мере завершить Юбилей, Святой год, посвященный надежде", - рассказал Джанфранко Равази.

Также он вспомнил свой разговор с предыдущим Папой Бенедиктом XVI, который в 2013 году ушел в отставку, потому что тяжело болел.

"Бенедикт XVI примерно за десять дней до объявления (об отставке, - Ред) с большой простотой сказал мне: "мой ум в порядке, но мое тело больше не выдержало". Папа должен поддерживать напряженный график встреч и поездок, и он чувствовал, что больше не способен на это", - добавил кардинал.

Равази отметил, что Франциск подписал заявление об отречении еще в начале своего понтификата, очевидно, речь идет о стандартной процедуре.

Кроме этого он добавил, что в сети распространяют много фейковых новостей о состоянии Папы.

"Ходили слухи, что положение Франческа сейчас ужасное, что больше ничего нельзя сделать и что его везут домой умирать. В интернете, особенно на американских сайтах, есть сильное течение против Бергольо (имя Франциска до того, как он стал Папой Римским, - Ред): оно четко демонстрирует ожидания изменений", - пояснил Равази.

Что известно о состоянии Папы Римского Франциска

Папа Римский находится в больнице с 14 февраля. На днях пресс-служба Святого Престола сообщила, что анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние Франциска показывают сложную картину.

"Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и требовала применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение. Контрольная КТ грудной клетки показала начало двусторонней пневмонии, которая требовала дальнейшей фармакологической терапии", - сообщили в службе.

Там также отметили, что Франциск в хорошем настроении и находит силы на чтение молитв. По последним сообщениям, состояние Папы улучшается, он может самостоятельно дышать, а работа сердца остается стабильной.

Отметим, что накануне этого заявления, Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Папа Римский якобы находится на грани смерти. Немалую роль в этом играет и то, что в молодости ему удалили часть легкого.

Анонимный собеседник издания заявил, что "Франциск страдает от сильной боли", он также выразил свою уверенность, что Папа не выживет.

Добавим, что Франциска выбрали на "престол" католической церкви 13 марта 2013 года, он стал 266 Папой Римским. Франциск родом из Аргентины, таким образом он первый в истории Папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет Папа не из Европы.