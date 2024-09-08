Существуют ли противопоказания к вакцинации от дифтерии, столбняка и коклюша: объяснение

Вакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша является важной мерой для сохранения вашего здоровья. Эти прививки защищают от серьезных болезней, которые могут вызвать тяжелые и долговременные осложнения, в частности поражения легких, сердца и нервной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".
Вакцинация не только защищает вас, но и ваших близких, особенно младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. Коллективный иммунитет, который формируется благодаря вакцинации, играет критическую роль в предотвращении распространения этих опасных болезней.
Что касается противопоказаний к вакцинации, то они являются очень редкими. Обычно прививки против дифтерии, столбняка и коклюша являются безопасными для всех. Единственные абсолютные противопоказания - это анафилактическая реакция на предыдущую дозу вакцины и острые заболевания с температурой выше +38. В таких случаях вакцинацию можно провести сразу после полного выздоровления.
Существуют определенные состояния, которые могут вызвать сомнения относительно вакцинации, но на самом деле не являются противопоказаниями к ее проведению:
Побочные эффекты от вакцинации случаются очень редко и обычно быстро проходят, не представляя препятствий для дальнейших прививок. Среди возможных эффектов могут быть неврит плечевого нерва, эритема, отек и болезненность в области инъекции.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о дифтерии - опасном инфекционном заболевании, которое поражает слизистые дыхательных путей, а также сердце, нервную систему и почки.
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