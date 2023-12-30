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Является ли массированный удар по Украине местью за "Новочеркасск": ответ Игната

Суббота 30 декабря 2023 13:00
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Является ли массированный удар по Украине местью за "Новочеркасск": ответ Игната Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчерашний массированный удар по Украине со стороны российских террористов не был местью за уничтоженный "Новочеркасск". Удары планируют по приоритетности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Понимаете, какая может быть месть? У нас война фактически два года скоро. Наша цель - уничтожать их, а их цель - уничтожать нас, как государство в целом. Удары планируются в соответствии со стратегическими и тактическими целями. Они планировали в любом случае, был бы там тот корабль уничтожен или нет. Они бы отстали от нас? Я думаю, что нет", - отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, удары прописаны соответственно по приоритетности. Например, сегодня ночью враг атаковал "Шахедами" прифронтовую зону, несмотря на то, что беспилотники способны "достать" в западные области. Большинство БпЛА летели в направлении Херсонской области.

"Мы понимаем, что враг меняет приоритеты своих целей. Мы должны усиливаться и готовиться к разным вызовам", - добавил Игнат.

Ракетный обстрел Украины и "Новочеркасск"

Ракетный удар

Ночью, 29 декабря, враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки враг запустил десятки ракет. Террористы применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

"Новочеркасск"

В ночь на 26 декабря Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который террористы расположили в Феодосийском порту. Корабль был уничтожен, а вместе с ним было ликвидировано 74 моряка.

Тем временем россияне попытались найти наводчиков в Феодосии. Для этого в город направили большое количество оперативников.

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