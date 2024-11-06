Является ли грехом убивать на войне: ответ военного капеллана

Является ли грехом убивать на войне

По словам штатного капеллана ВСУ пастора Александра, вопрос "Является ли грехом убивать на войне" - один из самых распространенных среди тех, которые ему ставят военнослужащие.

В то же время Воронько отмечает: "У нас на войне нет даже такого термина".

"Потому что украинский воин - он не убийца. Он - защитник. Даже если и уничтожает личный состав врага, это он делает по другому мотиву", - объяснил капеллан.

Он уточнил, что такие действия военный совершает "в рамках закона".

"Поэтому каждый из них не может чувствовать вину. Однако сначала ребята сомневались: "Не грех ли это? Не отправит ли меня Бог в ад из-за того, что я здесь делаю", - отметил пастор.

Он объяснил, что его задача - как капеллана - показать защитникам Украины, что согласно Библии уничтожение врага не является грехом.

"Более того, это наша обязанность - как мужчин нашего государства. Делать это, защищая свои семьи, своих детей, своих жен, своих матерей. Поэтому украинский воин - он не убийца. Он - защитник", - подытожил пастор Александр.