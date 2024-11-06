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Является ли грехом убивать на войне: ответ военного капеллана

Во время войны врага приходится уничтожать (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Военный капеллан Вооруженных сил Украины Александр Воронько рассказал, можно ли считать грехом убийство врага во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж Сухопутных войск Украины из Сумской области.

Является ли грехом убивать на войне

По словам штатного капеллана ВСУ пастора Александра, вопрос "Является ли грехом убивать на войне" - один из самых распространенных среди тех, которые ему ставят военнослужащие.

В то же время Воронько отмечает: "У нас на войне нет даже такого термина".

"Потому что украинский воин - он не убийца. Он - защитник. Даже если и уничтожает личный состав врага, это он делает по другому мотиву", - объяснил капеллан.

Он уточнил, что такие действия военный совершает "в рамках закона".

"Поэтому каждый из них не может чувствовать вину. Однако сначала ребята сомневались: "Не грех ли это? Не отправит ли меня Бог в ад из-за того, что я здесь делаю", - отметил пастор.

Он объяснил, что его задача - как капеллана - показать защитникам Украины, что согласно Библии уничтожение врага не является грехом.

"Более того, это наша обязанность - как мужчин нашего государства. Делать это, защищая свои семьи, своих детей, своих жен, своих матерей. Поэтому украинский воин - он не убийца. Он - защитник", - подытожил пастор Александр.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, какая разница между капелланом и священником и каковы обязанности военных капелланов.

Читайте также, когда и как просить благословения у священника.

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