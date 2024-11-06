Является ли грехом убивать на войне: ответ военного капеллана

Военный капеллан Вооруженных сил Украины Александр Воронько рассказал, можно ли считать грехом убийство врага во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж Сухопутных войск Украины из Сумской области.
По словам штатного капеллана ВСУ пастора Александра, вопрос "Является ли грехом убивать на войне" - один из самых распространенных среди тех, которые ему ставят военнослужащие.
В то же время Воронько отмечает: "У нас на войне нет даже такого термина".
"Потому что украинский воин - он не убийца. Он - защитник. Даже если и уничтожает личный состав врага, это он делает по другому мотиву", - объяснил капеллан.
Он уточнил, что такие действия военный совершает "в рамках закона".
"Поэтому каждый из них не может чувствовать вину. Однако сначала ребята сомневались: "Не грех ли это? Не отправит ли меня Бог в ад из-за того, что я здесь делаю", - отметил пастор.
Он объяснил, что его задача - как капеллана - показать защитникам Украины, что согласно Библии уничтожение врага не является грехом.
"Более того, это наша обязанность - как мужчин нашего государства. Делать это, защищая свои семьи, своих детей, своих жен, своих матерей. Поэтому украинский воин - он не убийца. Он - защитник", - подытожил пастор Александр.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая разница между капелланом и священником и каковы обязанности военных капелланов.
Читайте также, когда и как просить благословения у священника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.