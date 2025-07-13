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Есть ли у вас депрессия? Кто на самом деле в зоне риска: объясняет психиатр

Воскресенье 13 июля 2025 18:05
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Есть ли у вас депрессия? Кто на самом деле в зоне риска: объясняет психиатр У кого депрессия развивается чаще (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова, Ірина Сандул

Депрессия - это не просто плохое настроение, а серьезное заболевание, которое может поразить любого. Однако, существуют определенные категории людей, для которых риск развития этого состояния значительно выше.

Доктор медицинских наук, психиатр Борис Михайлов в интервью для РБК-Украина подробно рассказал об основных группах риска, неочевидных факторах, таких как COVID-19, и важности психиатрической помощи для онкобольных, которая не всегда доступна по государственным программам.

Группы риска: от пожилых людей до тех, кто пережил COVID-19

Эксперт четко определяет категории людей, которые являются более уязвимыми к развитию тревожных и депрессивных состояний.

Пожилых людей: "как по социальным, так и по биологическим причинам" они чаще сталкиваются с депрессией. Это может быть связано с изменениями в социальной жизни, потерей близких, ухудшением физического здоровья и биологическими процессами старения.

Людей, которые лично пережили события катастрофического уровня: это те, кто непосредственно сталкивался с чрезвычайными ситуациями, которые угрожали их жизни или здоровью.

Одинокие люди: отсутствие социальной поддержки и изоляция является значительным фактором риска для ментального здоровья.

Люди, перенесшие черепно-мозговые травмы: такие травмы могут иметь прямое влияние на функционирование мозга и эмоциональную регуляцию.

Люди после тяжелых инфекционных заболеваний: особенно актуальным этот пункт стал во время пандемии.

"В частности, после COVID-19 имеем много пациентов со вторичными депрессивными состояниями. У них восстановилась легочная функция, а вот депрессивное состояние сохраняется до 1-1,5 года", - подчеркивает психиатр, указывая на долгосрочные неврологические и психические последствия вируса.

Онкозаболевания и депрессия: когда нужна интегрированная помощь

Особое внимание доктор уделяет пациентам с неизлечимыми заболеваниями, в частности онкологическими.

"Относительно последней категории пациентов есть определенные трудности. Очень часто у людей, которые борются с онкологическими заболеваниями, возникают тревожные и депрессивные состояния", - отмечает эксперт.

Это вполне понятно, ведь диагноз онкологии и ее лечение являются чрезвычайно стрессовыми.

"Такие состояния очень распространены среди пациентов, которые попадают уже в систему паллиативной, хосписной помощи", - добавляет он, подчеркивая, что на этих этапах потребность в психиатрической поддержке является критической.

Профессор подчеркивает необходимость интегрированного подхода к лечению таких пациентов.

"Наряду с основным лечением, таким как химиотерапия, или обезболивающими препаратами люди с онкологической патологией должны получать и психофармакологические лекарственные средства", - подчеркивает доктор.

То есть ментальное здоровье не менее важно, чем физическое во время борьбы с раком.

Если же такая помощь не оказывается вовремя, последствия могут быть крайне серьезными.

"Если такой человек не получит своевременно психологическую или психиатрическую помощь, это может привести к ощущению беспомощности, потере оптимизма и веры; возможны даже суицидальные мысли", - предупреждает психиатр.

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