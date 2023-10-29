RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Безопасно ли делать вакцинацию с больным сердцем: объяснение Минздрава

Фото: Безопасно ли делать вакцинацию с больным сердцем: объяснение Минздрава (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Люди, имеющие проблемы с сердцем, каждую осень должны прививаться от гриппа. Это важно, чтобы избежать существенных осложнений для сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Как отметили в Минздраве, прививка от гриппа: 

  • на 25% снижает риск инфаркта и других опасных для жизни состояний сердца; 
  • более чем на 40% снижает госпитализацию из-за пневмонии. 

В частности пациентам с ишемической болезнью сердца ежесезонно вакцинироваться от гриппа советует Американская ассоциация сердца

"Каким образом грипп может давать осложнения на сердце и сосуды? Вирусная инфекция запускает многочисленные воспалительные реакции, которые повреждают кровеносные сосуды, и без того нездоровые у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Грипп в большинстве случаев становится причиной воспаления сердечной мышцы - миокардита - и его тяжесть может варьировать от легкой формы до летального финала", - пишет пресс-служба.

Во время гриппа у больного ускоряются сердцебиения вследствие выброса адреналина. При наличии в сосуде атеросклеротической бляшки - существует риск ее "разрыва". Все это вместе увеличивает риск тромбоза и инфаркта.

"Середина осени - оптимальное время для ежегодной вакцинации от гриппа. Найдите возможность вакцинировать себя и близких - оно того стоит", - добавили в Минздраве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины