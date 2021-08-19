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Chevrolet замінить фрагменти батареї в одному з найпопулярніших електромобілів на українському ринку

Автор: Вадим Добровольский

Американський автовиробник Chevrolet за свій рахунок замінить фрагменти акумулятора в електромобілях Bolt. Це необхідно, щоб усунути причину можливого загоряння акумулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Chevrolet оголосили про заміну літій-іонних акумуляторних модулів на абсолютно нові в електромобілях Bolt. GM випустила заяву, в якій говориться, що корпус, проводка і інші компоненти корпусу справні і не потребують заміни.

Цей крок був зроблений після того, як GM і LG виявили наявність двох виробничих дефектів на хетчбеках Bolt 2017-2019 років випуску. Компанії визначили, що ці дефекти були основною причиною загоряння акумуляторів.

Автовиробник повідомить клієнтів, коли з'являться запасні частини, а ремонт може початися пізніше в цьому місяці. Тим часом Chevrolet закликає клієнтів відвідати дилера за місцем проживання та оновити програмне забезпечення свого електромобіля, якщо вони ще цього не зробили.

Власників також просять встановити обмеження заряду на 90% за допомогою режиму Hilltop Reserve. Їх також просять частіше заряджати свій электромобіль і уникати розряду батареї нижче залишився запасу ходу в 110 км. Компанія закликає клієнтів залишати свої Bolt на вулиці і по можливості не заряджати машину в гаражі вночі. Точної кількості відкликаних електрично хетчбеків компанія не називає.

Нагадаэмо, китайська компанія GAC представила найшвидшу зарядку для електромобілів.

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Автомобільний ринок