Чотири станції метро та літак в "Борисполі": поліція перевіряє масове мінування в Києві

Так, надійшла інформація про мінування станцій метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет", Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту Бориспіль.

До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

Оновлено

Правоохоронці завершили перевірку на станції "Палац спорту". Вибухівку там не знайшли.

Наразі на вхід та вихід зачинили станцію "Університет". Інформація про відкриття буде опублікована одразу після завершення перевірки.