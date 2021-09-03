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Чотири поліцейських отримали поранення під час протесту проти вакцинації в Лондоні

Автор: Анна Полисученко

Чотири поліцейських отримали поранення під час протесту проти вакцинації в Лондоні. За даними поліції, протестувальники, в основному, знаходяться в районі південної частини Кенсінгтона.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Кілька протестувальників застосували силу проти поліції. В ході зіткнень постраждали четверо наших співробітників. Це неприйнятно. Ми працюємо на місці події", - йдеться в заяві поліції.

Раніше вони намагалися штурмувати штаб-квартиру Управління з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення.

Великобританія повідомила про більш ніж 42 тис.нових заражень коронавірусом COVID-19 в країні за останні 24 години.

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ЛондонВакцинація