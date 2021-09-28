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Чотири області відповідають "помаранчевій" зоні карантину

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 28 вересня чотири регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Інші області країни відповідають "жовтому" рівню епідбезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Відповідно до даних МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

  • Донецька;
  • Тернопільська;
  • Черкаська;
  • Чернівецька.

Так, у зазначених регіонах спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Найгірша ситуація у Черкаській області - 73,8%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Крім того, Чернівецька область має погані показники завантаженості ліжок з киснем - 67,1%, допустима норма ж має становити не більше 65%.

Також у названих областях перевищено норму рівня захворюваності на COVID-19. Лідируючу позицію займає Чернівецька область - 451, після неї йде Тернопільська - 268, Донецька - 246 та Черкаська - 193.

Втім, рівень захворюваності на COVID-19 має становити менш як 75 на 100 тисяч населення.


Нагадаємо, у МОЗ очікують пік захворюваності коронавірусом в Україні приблизно на листопад.

Додамо, що за минулу добу в Україні кількість нових COVID-випадків зросла вдвічі.

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