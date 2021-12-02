RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чотири порушення на Донбасі: загинув український військовий

Автор: Артур Родивилов

За добу, 1 грудня, з боку російських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Загинув український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого отримала поранення цивільна особа.

У районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Станом на 7:00, 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 листопада, бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС