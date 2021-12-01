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Чотири порушення на Донбасі: бойовики застосовували гранатомети різних систем

Автор: Артур Родивилов

За добу, 30 листопада, в районі проведення ООС бойовики Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Зокрема, два порушення "тиші" були із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Південного противник стріляв двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік шумів російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як повідомляється, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00, 1 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що 29 листопада бойовики Росії 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів були поранені три людини - одна цивільна і двоє військових.

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