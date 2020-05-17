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Чотири метри між парасольками: як будуть працювати пляжі

Lite » Стиль життя 17.05.2020 - 19:05
Чотири метри між парасольками: як будуть працювати пляжі
Робота пляжів під час пандемії зміниться (ілюстративне фото: pixabay.com)

Робота пляжів буде залежати від епідеміологічної ситуації

Робота пляжів під час пандемії зміниться як в Україні, так і в усьому світі. В жарких країнах вже починають відкриватися пляжі. В Україні лише готуються до пляжного сезону. Як працюють пляжі в Греції та чого очікувати в Україні – читайте нижче.

16 травня в Греції відкрилося понад 500 пляжів, що викликало чималий ажіотаж у відпочиваючих, пише Reuters. На популярному пляжі Алімос на південь від Афін ще до світанку вишикувалася черга бажаючих скоріше зайняти місця. Пом'якшення заходів соціального дистанціювання, введених у зв'язку з карантином, збіглося з приходом до Греції спеки. Влада допускає максимальне перебування 40 осіб на 1000 м² площі пляжу, відстань між парасольками від сонця має становити не менше 4 метрів, а між лежаками – не менше 1 метра.

Протягом дня відпочиваючим нагадують про обмеження через гучномовці, а дотримання дистанції контролюють з дронів.

При цьому українські експерти вважають, що Україна буде враховувати міжнародний досвід у рекомендаціях до роботи пляжів, але спиратися в першу чергу на епідеміологічну ситуацію в країні.

Поки українські кордони закриті, в Одесі також готуються до відкриття пляжів. Про це заявив керівник Одеської ОДА Куций Максим, повідомляє пресслужба ОДА.

"Одеса та область у цьому році планують бути 100% туристичним центром України. За підрахунками фахівців, в сезон очікують прийняти 4-5 млн туристів", — заявив голова Одеської обласної адміністрації Куций Максим.

Якщо епідеміологічна ситуація буде поліпшуватися, то проблем і обмежень на пересування всередині України бути не повинно, впевнений чиновник: "Дуже хочеться сподіватися, що найближчим часом повернемося до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов'язаними з пересуванням за кордон, наприклад, але не всередині держави. При наявності колективного імунітету до COVID-19 це питання буде вирішено".

Раніше ми писали, коли в Україні повністю знімуть карантин з ТРЦ, і де вони вже працюють.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України пляжный сезонпляж
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