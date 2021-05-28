За чотири місяці 126 підлітків вчинили самогубства. Це більше, ніж за весь минулий рік, - омбудсмен
З початку року в Україні зафіксовано 126 випадків суїциду серед підлітків. Водночас, за весь минулий рік було 123 випадки.
Вона зазначила, що статистика - "невтішна".
Зокрема, днями у Львові через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина.
"Мною направлено акт реагування до Львівського міського голови з вимогою щодо повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги", - повідомила Денісова.
Омбудсмен закликала профільні міністерства та поліцію об’єднати свої зусилля, щоб вжити заходи, спрямовані на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна глава Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак розповів, як уберегти дитину від "груп смерті" в соцмережах.
Нагадаємо, в лютому в Боярці в ліцеї дві учениці отруїлися невідомою речовиною. Одна з них померла, інша потрапила в лікарні.