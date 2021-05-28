ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За чотири місяці 126 підлітків вчинили самогубства. Це більше, ніж за весь минулий рік, - омбудсмен

Новость на русском →
П'ятниця 28 травня 2021 09:45
За чотири місяці 126 підлітків вчинили самогубства. Це більше, ніж за весь минулий рік, - омбудсмен Фото: в Україні зафіксовано 126 самогубств (pixabay.com_GoranH)
Автор: РБК-Україна

З початку року в Україні зафіксовано 126 випадків суїциду серед підлітків. Водночас, за весь минулий рік було 123 випадки.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Вона зазначила, що статистика - "невтішна".

Зокрема, днями у Львові через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина.

"Мною направлено акт реагування до Львівського міського голови з вимогою щодо повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги", - повідомила Денісова.

Омбудсмен закликала профільні міністерства та поліцію об’єднати свої зусилля, щоб вжити заходи, спрямовані на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна глава Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак розповів, як уберегти дитину від "груп смерті" в соцмережах.

Нагадаємо, в лютому в Боярці в ліцеї дві учениці отруїлися невідомою речовиною. Одна з них померла, інша потрапила в лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство самогубство подростки
NEWS
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна