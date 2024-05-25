Четвертый по распространенности среди женщин. В Минздраве рассказали о раке шейки матки

Рак шейки матки является злокачественным новообразованием на слизистой оболочке. Процесс является достаточно медленным и начинает с так называемой дисплазии шейки матки. После этого измененные клетки превращаются в раковые.

Основой причиной заболевания является вирус папилломы человека, который передается половым путем. Во время контакта иммунная система человека обычно его "нейтрализует". Впрочем, есть случаи, когда вирус остается в организме на годы.

Среди симптомов рака шейки матки:

кровотечение после полового акта или между менструациями;

боль в области таза;

боль во время полового акта;

необычные вагинальные выделения и прочее.

В случае обнаружения симптомов - необходимо обратиться за помощью к врачу. На ранних стадиях болезнь поддается лечению.

Чтобы уменьшить риски необходимо сделать: