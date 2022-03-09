Четверта за величиною тютюнова компанія в світі припиняє продажі в Росії

Британська тютюнова компанія Imperial Brands з 9 березня призупиняє всі операції в Росії. Компанія також закриває свій завод у Волгограді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
"Це рішення прийнято в умовах дуже складної обстановки в Росії в результаті міжнародних санкцій і серйозних порушень, що послідували за ними", - йдеться в повідомленні.
Imperial Brands (раніше - Imperial Tobacco Group) - четверта за величиною тютюнова компанія у світі. Виробляє сигарети марок Davidoff, West, Parker & Simpson, Jade.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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