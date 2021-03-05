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Лише чверть українців готові вакцинуватися від COVID-19

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 12:35
Лише чверть українців готові вакцинуватися від COVID-19 Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Лише 24,1% українців стверджують, що вони будуть вакцинуватися від COVID-19, якщо буде така можливість. Не будуть вакцинуватися 60,2% респондентів, а 15,7% не змогли відповісти на запитання.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Лише чверть українців готові вакцинуватися від COVID-19

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 23 лютого до 1 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Gallup International у жовтні-грудні 2020 року дві третини українців (65%) були готові щепитися проти коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і вважатиметься безпечною та ефективною.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку березня 2021 року майже половина (45%) українців вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення від COVID-19 несе міністр охорони здоров’я. Ще 22% респондентів покладають відповідальність на президента.

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