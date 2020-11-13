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Четверо гравців збірної України захворіли COVID-19 перед матчем з Німеччиною

Автор: Роман Тверденко

Четверо футболістів збірної України отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Серед них двоє - гравці "Динамо".

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Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.

Захворіли півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Віктор Коваленко ("Шахтар"), Віктор Циганков і Сергій Сидорчук (обидва - "Динамо"). Всі вони залишилися на самоізоляції у своїх готельних номерах в Лейпцигу, де завтра збірна України зіграє з Німеччиною.

В суботу в 14:00 збірна України пройде ще одне ПЛР-тестування.

Нагадаємо, що раніше з-за коронавіруса покинув збірну захисник "Динамо" Денис Попов.

Відзначимо, що в Динамо зараз хворіють дев'ять футболістів - крім Сидорчука, Циганкова і Попова це Руслан Нещерет, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Богдан Ледньов, Володимир Шепелєв і Владислав Супряга. При цьому, вже вісім гравців київської команди здали негативні тести на COVID-19.

Раніше УАФ спростувало чутки про прийдешнє призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України.

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