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У четвер Рада розгляне змiну складу ЦВК, - Парубій

НовиниПолітика    02.07.2018 - 11:14
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій у ході погоджувальної наради ВР

У четверг Верховна рада України розгляне зміну складу Центральної виборчої комісії. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій у ході погоджувальної наради ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

"У четвер я пропоную розпочати день з розгляду питання про звільнення членів ЦВК. Відповідно після цього призначення нових членів комісії. У четвер ми маємо це питання пройти. Відтягувати нема куди. Ми маємо прийняти рішення", - заявив Парубій.

Він наголосив, що фракції мали дійти до компромісу щодо формули голосування за членів ЦВК до 1 липня.

"Пригадуєте, ми мали розмову з головами фракцій. Я тоді відзначив, що консультації можуть тривати до 1 липня. А надалі ми будемо переходити до рішення у залі, якщо не буде досягнуто політичного компромісу. В серпні ЦВК вже має починати певні дії по підготовці до виборів президента", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що питання оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) буде ключовим на цьому пленарному тижні.

Парубій у Вашингтоні закликав запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві "Nord Stream-2" Усі пленарні засідання Ради у червні відвідали лише 38% депутатів, - КВУ
Теги публікації: Андрій Парубій, Центральна виборча комісія, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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