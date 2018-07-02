У четвер Рада розгляне змiну складу ЦВК, - Парубій

Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій у ході погоджувальної наради ВР

У четверг Верховна рада України розгляне зміну складу Центральної виборчої комісії. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій у ході погоджувальної наради ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

"У четвер я пропоную розпочати день з розгляду питання про звільнення членів ЦВК. Відповідно після цього призначення нових членів комісії. У четвер ми маємо це питання пройти. Відтягувати нема куди. Ми маємо прийняти рішення", - заявив Парубій.

Він наголосив, що фракції мали дійти до компромісу щодо формули голосування за членів ЦВК до 1 липня.

"Пригадуєте, ми мали розмову з головами фракцій. Я тоді відзначив, що консультації можуть тривати до 1 липня. А надалі ми будемо переходити до рішення у залі, якщо не буде досягнуто політичного компромісу. В серпні ЦВК вже має починати певні дії по підготовці до виборів президента", - додав спікер Ради.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що питання оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) буде ключовим на цьому пленарному тижні.