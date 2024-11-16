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Чешская компания передала Украине средства на приобретение противотанковых гранатометов

Фото: противотанковый гранатомет RPG-7 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чешская компания передала Украине более 700 тысяч евро. Деньги будут направлены на приобретение противотанковых гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

В посольстве Украины в Чехии состоялась передача компанией STV GROUP символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для сил обороны Украины на сумму 765 000 евро, что эквивалентно 20 миллионам чешских крон.

В дипучреждении подчеркнули, что RPG-7 является оружием, которое доказало свою высокую эффективность в боевых условиях.

"Передача этой военной помощи является еще одним примером солидарности и поддержки наших чешских друзей. Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней", - отметил посол Василий Зварыч.

Напомним, мы уже писали, что Министерство обороны Чехии готовится запустить повторную инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов на следующий год.

На этот раз в инициативе примут участие чешские производители.

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