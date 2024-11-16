Чешская компания передала Украине средства на приобретение противотанковых гранатометов
Чешская компания передала Украине более 700 тысяч евро. Деньги будут направлены на приобретение противотанковых гранатометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
В посольстве Украины в Чехии состоялась передача компанией STV GROUP символического чека на противотанковые гранатометы RPG-7 для сил обороны Украины на сумму 765 000 евро, что эквивалентно 20 миллионам чешских крон.
В дипучреждении подчеркнули, что RPG-7 является оружием, которое доказало свою высокую эффективность в боевых условиях.
"Передача этой военной помощи является еще одним примером солидарности и поддержки наших чешских друзей. Убежден, что эти гранатометы в руках наших героических военных играют значительную роль в обороне от агрессора и защите человеческих жизней", - отметил посол Василий Зварыч.
Напомним, мы уже писали, что Министерство обороны Чехии готовится запустить повторную инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов на следующий год.
На этот раз в инициативе примут участие чешские производители.
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