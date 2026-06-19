Chery Himla: полноразмерный пикап с демократичным ценником

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Компанія Chery на українському ринку суттєво розширює модельну лінійку автомобілями різних класів. Сьогодні у нас на огляді – повнорозмірний пікап Chery Himla, який при гідному рівні оснащення вражає приємною ціною. У чому ключові особливості авто?

Глобальний дебют моделі відбувся на минулорічному автосалоні у Шанхаї. Автомобіль став глобальною моделлю, за лічені місяці після дебюту вона вийшла на ринки країн Європи, Америки та Близького Сходу.

Особливості зовнішності Пікап від Chery отримав сувору зовнішність, довгий капот з виразними підштамповками, масивну восьмикутну решітку радіатора з малюнком у вигляді горизонтально витягнутих елементів, щільну пластикову "рамку" і великий напис з назвою бренду. Нижню частину переднього бампера прикрасила пластикова накладка з протитуманними фарами та бічними повітрозабірниками. Дворівнева оптика з лінзованими світлодіодними фарами виконана у стилі "Tiger Eye". Chery Himla - Виразний бампер Поглянувши на пікап у профіль, можна побачити злегка кутасті накладки на колісні арки з нефарбованого пластику, масивні дверні ручки, пофарбовані в колір кузова, а також великі зовнішні дзеркала з повторювачами поворотників. Сісти у салон автомобіля допомагають масивні підніжки, які з легкістю витримають і пасажира, і випробування бездоріжжям. Chery Himla - Ефектні фари Назва моделі Himla походить від гірського масиву Гімалаї. І у оформленні зовнішності є деякі посилання на найвищий гірський хребет світу. Наприклад, на задньому склі зображено кілька гір, виглядає досить стильно. Загалом приємно, що дизайну пікапа приділили багато уваги. Зокрема, автори зовнішності попрацювали навіть над дизайном задніх ліхтарів, реалізувавши досить рельєфний внутрішній малюнок. Навіть при першому знайомстві з авто відчувається, що конструктори намагались максимально врахувати практичний аспект експлуатації пікапа. Так, за заднім колесом є невелика підніжка, якої нема у жодного з конкурентів. це зручно, тому що якщо вам з борту потрібно щось закинути, чи до чогось дотягнутися, то на неї можна стати, або навіть застрибнути всередину.

Салон та багажник Водія у салоні зустрічає зручне крісло з довгою подушкою і хорошою бічною підтримкою в області спини. Обидва ці фактори гарантують комфортну їзду на авто на великих дистанціях. Також є додаткова підтримка для плечей. Інтер'єр зібраний доволі якісно, всі деталі добре підігнані. Матеріали у оформленні використані практичні, які добре миються після експлуатації на бездоріжжі. Chery Himla - Елегантний салон Роль комбінації приладів виконує кольоровий екран. На ньому зібрана уся необхідна інформація без зайвих перевантажень – непотрібних анімацій та графік. Мультимедійна система пікапа має широкоформатний екран мультимедіа діагоналлю 12,3 або 15,6 дюйми, в залежності від комплектації, з досить гарною графікою. Щодо функціоналу, то все зручно та зрозуміло. Автомобіль підтримує бездротові протоколи Android Auto і Apple CarPlay. Chery Himla - Зручне місце водія Другий ряд крісел на відміну від більшості конкурентів має не надто вертикальну посадку. Такому розташуванню крісел подякують пасажири у дальній дорозі. Багажний відсік має 1,53 м у довжину та 1,62 м у ширину, що перевищує аналогічні параметри популярних однокласників. Цікаво, що колісні арки майже не вдаються у кузов, тому корисний об'єм досить великий – 1276 л.

Що приховано під капотом?

Пікап Chery Himla оснащений 2,3-літровим турбодизелем потужністю 160 к.с. та максимальним крутним моментом у 420 Нм. На вибір пропонується 6-ступінчаста механічна або 8-ступінчаста автоматична трансмісія. Chery Himla - Сучасна силова установка Заявлено, що максимальна швидкість пікапа становить 150 км/год, а середня витрата палива – від 8,3 до 8,6 л/100 км. Об'єм паливного баку дорівнює 80 літрів, тому можна бути впевненим, що автомобіль на одному баку легко подолає близько 900 км. Повний привід на пікапі реалізований за схемою Part-time, тобто жорстке підключення передніх коліс і розподіл крутного моменту у співвідношенні 50/50 між передньою і задньою осями. Chery Himla - Готовий до будь-який доріг Такий привід можна використовувати тільки поза асфальтом, але водночас це проста та надійна конструкція. У позашляховому арсеналі Chery Himla є понижаючий ряд передач, блокування заднього диференціала, а також кліренс у 220 мм й кути в'їзду в 33° і з'їзду у 24° відповідно.

Ціна питання На українському ринку пікап Chery Himla доступний у двох виконаннях. Вже у базовій комплектації Comfort (від 1 159 000 гривень) пікап має безключовий доступ, парктронік, камеру заднього виду, круїз-контроль, а також датчики дощу та світла. При цьому ця версія має механічну коробку передач. Chery Himla - Вже чекає на вас в автосалонах України Версії Premium доступні лише з коробкою "автоматом". У цьому виконанні також додаються 18-дюймові литі диски, оздоблення інтер’єра екошкірою, камери кругового огляду та електропривід сидіння водія. Ціна топового виконання у автосалонах офіційних дилерів Chery – 1 299 000 грн.

Окремо варто відзначити високий інтерес до Chery Himla серед представників аграрного сектору. Офіційний дистриб’ютор бренду Chery в Україні ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ", в цьому році активно приймає участь у Днях поля по всій Україні, де новий пікап традиційно став одним із головних об'єктів уваги відвідувачів. Завдяки поєднанню місткого кузова, високої прохідності, надійної конструкції та демократичної вартості Himla викликав значний інтерес як у фермерських господарств, так і у представників малого та середнього бізнесу.