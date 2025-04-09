"Красные двери, желтые двери": в Украине распространяется опасная TikTok-игра среди подростков

Что это за игра

Участие в игре принимают двое: "проводник" и "игрок". Последний ложится на пол, положив голову на колени проводника. Тот начинает массировать виски участника, повторяя фразу: "Красная дверь, желтая дверь, любая другая цветная дверь". Через несколько минут ребенок якобы "входит в транс" и описывает воображаемые комнаты, в которые попадает.

Все кажется безобидным - но только на первый взгляд. Если игрок видит "темную фигуру" или испытывает страх, игру следует немедленно прекратить. Но, как объясняют психологи, даже при соблюдении "правил" игра может нанести серьезный вред.

Какие могут быть последствия

По данным Департамента гуманитарной политики Днепра, участие в игре может вызвать нарушение кровообращения, спазмы, повышение внутричерепного давления, головную боль и даже инсульт - особенно, если у ребенка есть врожденные патологии сосудов.

Психологи предостерегают и о психических рисках: сенсорная депривация, тревожность, панические атаки, искажение реальности, а в отдельных случаях - развитие психоза. Особенно уязвимы дети с нестабильной психикой.

Психолог Владимир Мамко объясняет, что для психотических личностей такая практика может стать триггером к острому психозу". А детский психолог Наталья Валедова добавляет, что массаж висков выполняет не специалист, а другой ребенок. Это опасно - можно передавить артерию и вызвать инсульт.

Угроза безопасности

Специалисты предостерегают: подобные практики создают благоприятную почву для манипуляций и даже вербовки детей в деструктивные группы. Потеря критического мышления, подчинение "проводнику", групповое давление - все это может подготовить подростков к выполнению реальных преступлений.

СБУ еще в 2022 году сообщала об использовании "игровых" приложений для сбора геолокаций украинских объектов. В 2025-м Telegram-каналы уже открыто ищут подростков для участия в диверсиях: поджоги, закладки взрывчатки, повреждение инфраструктуры.

В марте в Ивано-Франковске двое ребят выполняли задание оккупантов - несли взрывчатку, которую дистанционно активировали россияне. Один из подростков погиб.

Как обезопасить ребенка

Психологи и правоохранители отмечают, лучшая защита - это внимательность и открытый диалог.

говорите с ребенком о рисках;

контролируйте его онлайн-активность;

обращайте внимание на тревожные сигналы: замкнутость, нервозность, раздражительность;

интересуйтесь, с кем он общается в интернете.

При подготовке материала использованы следующие источники: сообщение Департамента гуманитарной политики Днепра, комментарии психологов для tsn.ua и OBOZ.UA, Вчися.Медиа.