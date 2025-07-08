Красная, но опасная: где и какую малину категорически нельзя покупать

Сейчас сезон сочной и ароматной малины в Украине. Но не вся ягода одинаково полезна и безопасна. Эксперты советуют быть особенно внимательными при выборе малины, ведь неправильный выбор может навредить здоровью.

Какую малину лучше обходить десятой дорогой, даже если она выглядит привлекательно, читайте в материале РБК-Украина.

Где запрещено покупать малину: места, которых стоит избегать

Наибольшая опасность подстерегает там, где отсутствует какой-либо контроль качества и санитарные нормы.

Стихийные рынки и обочины дорог

Это главная "красная зона". Продавцы на таких точках не имеют никаких документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. Ягоды могут выращиваться вблизи автотрасс, где накапливаются тяжелые металлы и токсичные вещества от выхлопных газов, или на полях, обработанных запрещенными пестицидами.

Кроме того, условия хранения на солнце без холодильника приводят к быстрой порче, брожению и размножению патогенных бактерий. Пыль, грязь, отсутствие элементарной гигиены у продавцов - все это превращает привлекательную малину в потенциальную угрозу.

Несанкционированные точки продажи без документов

Даже если это не классический "базар с асфальта", а просто уличный продавец, всегда требуйте документы о происхождении и качестве продукции. Отказ предоставить их - достаточная причина, чтобы отказаться от покупки.

Места с заметной антисанитарией

Грязные лотки, неопрятный внешний вид продавца, наличие мух и других насекомых вблизи ягод - все это свидетельствует о полном игнорировании санитарных норм.

Какую малину не стоит покупать: признаки некачественной ягоды

Даже на разрешенных рынках или в магазинах следует внимательно осматривать ягоды перед покупкой.

С признаками порчи

Прежде всего, избегайте мягких, раздавленных, водянистых ягод - это признаки перезрелости или неправильного хранения, что способствует быстрому развитию микроорганизмов.

Наиболее опасный признак - плесень или гниль. Даже если поражены лишь несколько ягод, это свидетельствует, что грибок распространился на всю партию. Употребление такой малины может вызвать серьезное пищевое отравление. Закисший запах также является однозначным признаком брожения и порчи.

С вредителями

Осмотрите ягоды на наличие насекомых, червей или личинок. Их присутствие указывает на низкое качество продукции и ненадлежащее хранение.

С подозрительным внешним видом

Малина должна быть упругой, сухой и иметь характерный, приятный ягодный аромат. Слишком большие, глянцевые, идеальной формы ягоды могут быть результатом чрезмерного использования химикатов и стимуляторов роста.

Хотя современные сорта могут быть крупными, неестественный вид всегда должен настораживать.

В грязной или поврежденной таре

Ягоды очень нежные, поэтому их следует транспортировать и хранить в чистой, сухой таре, обеспечивающей циркуляцию воздуха (например, в невысоких лотках или корзинах).

Избегайте покупки малины, продаваемой в пластиковых пакетах, где она быстро "задыхается" и портится.

Безопасно ли покупать малину в супермаркетах?

К сожалению, плохая малина может продаваться и в супермаркетах, хотя это случается значительно реже и по другим причинам, чем на стихийных рынках. Супермаркеты имеют системы контроля качества, но они не идеальны.

Вот почему некачественная малина может попасть на полки супермаркетов.

Нарушение условий транспортировки и хранения

Малина очень чувствительна к температуре. Если во время транспортировки с фермы в супермаркет, или уже на складе супермаркета, была нарушена "холодовая цепь" (то есть ягоды перегрелись), они очень быстро начнут портиться, даже если изначально были качественными.

Хотя малина в супермаркете хранится в холодильнике, срок ее годности очень короткий (обычно 2-3 дня после сбора). Если ягоды залежались, они могут стать мягкими, потемнеть или даже заплесневеть.

При перегрузке или неаккуратном обращении с упаковками ягоды могут быть раздавлены, что также ускоряет порчу.

Ненадлежащее качество от поставщика

Хотя супермаркеты работают с проверенными поставщиками, качество партии может иногда отличаться. Например, если малина была собрана после дождя (что делает ее более водянистой и склонной к быстрой порче) или сразу не охлаждена после сбора.

Иногда плесень может развиваться на ягодах, находящихся на дне упаковки, и ее не видно сразу. Это особенно актуально для закрытых контейнеров.

Недостаточный контроль на месте

Даже в супермаркетах не всегда есть возможность проверить каждую упаковку малины. Если сотрудники отдела овощей и фруктов не проверяют товар регулярно, или его быстро раскупают, некачественная партия может остаться незамеченной.

Некоторые супермаркеты могут сознательно продавать ягоды с небольшими дефектами (если это разрешено стандартами качества для определенного класса товара), снижая на них цену.

Где покупать малину лучше всего

Официальные рынки

Это хороший вариант, поскольку на таких рынках обычно есть санитарно-ветеринарный контроль. Вы можете пообщаться с продавцом, который часто является и производителем, и узнать о сорте, условиях выращивания.

Фермерские рынки или непосредственно у фермеров

Это идеальный вариант, если у вас есть такая возможность. Вы покупаете ягоду "из первых рук", что минимизирует время на транспортировку и хранение. Вы можете расспросить о методах выращивания.

Большие супермаркеты и специализированные магазины

Здесь ягоды проходят контроль качества и хранятся в надлежащих условиях (холодильных камерах). Однако, обращайте внимание на срок годности и внешний вид, поскольку, как мы уже писали выше, даже в супермаркетах могут быть нарушения в хранении или транспортировке.