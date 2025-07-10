В июне россияне убили больше всего гражданских за три года большой войны, - ООН

В июне 2025 года в Украине зафиксировали самое высокое за последние три года полномасштабной войны с Россией количество жертв среди гражданских. Погибли 232 человека, еще 1 343 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

По данным миссии ООН, в прошлом месяце российская армия осуществила в десять раз больше ракетных ударов и атак с барражирующими боеприпасами, чем в июне 2024 года. Гражданские люди погибали или получали ранения по меньшей мере в 16 регионах и Киеве.

"Почти ни одна область не была в безопасности, независимо от удаленности от линии фронта", - подчеркнули в ММПЧУ.

В первой половине 2025 года общее количество жертв и раненых гражданских составляет 6 754 человека, что на 54% больше, чем было в аналогичный период прошлого года, когда задокументировали 4 381 жертву.

Всего за последние полгода количество погибших среди гражданского населения выросло на 17%, а раненых - на 64%.

Отмечается, что количество погибших украинцев резко возросло в основном из-за применения оккупантами мощных ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, их повышенной разрушительной силы и большего количества обстрелов.

Также, как говорится в отчете, к фатальным последствиям в прифронтовых общинах привело широкое использование дронов ближнего радиуса действия.