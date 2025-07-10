ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В июне россияне убили больше всего гражданских за три года большой войны, - ООН

Четверг 10 июля 2025 19:11
UA EN RU
В июне россияне убили больше всего гражданских за три года большой войны, - ООН Фото: в июне россияне убили больше всего гражданских за три года большой войны (Виталий Носач, РБК-Украина))
Автор: Татьяна Степанова

В июне 2025 года в Украине зафиксировали самое высокое за последние три года полномасштабной войны с Россией количество жертв среди гражданских. Погибли 232 человека, еще 1 343 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

По данным миссии ООН, в прошлом месяце российская армия осуществила в десять раз больше ракетных ударов и атак с барражирующими боеприпасами, чем в июне 2024 года. Гражданские люди погибали или получали ранения по меньшей мере в 16 регионах и Киеве.

"Почти ни одна область не была в безопасности, независимо от удаленности от линии фронта", - подчеркнули в ММПЧУ.

В первой половине 2025 года общее количество жертв и раненых гражданских составляет 6 754 человека, что на 54% больше, чем было в аналогичный период прошлого года, когда задокументировали 4 381 жертву.

Всего за последние полгода количество погибших среди гражданского населения выросло на 17%, а раненых - на 64%.

Отмечается, что количество погибших украинцев резко возросло в основном из-за применения оккупантами мощных ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, их повышенной разрушительной силы и большего количества обстрелов.

Также, как говорится в отчете, к фатальным последствиям в прифронтовых общинах привело широкое использование дронов ближнего радиуса действия.

Напомним, в июне мы сообщали, что по данным Миссии ООН, количество погибших и раненых украинцев за первые пять месяцев 2025 года увеличилось в полтора раза по сравнению с таким же периодом в 2024-м. Атаки россиян стали более смертоносными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Война в Украине
Новости
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Убийство полковника СБУ в Киеве: что известно о покушении и кем был погибший
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом