Чернишов: у регіони виїжджатиме група для моніторингу організації заходів щодо подолання COVID-19

За словами міністра, до складу групи увійдуть фахівці Мінрегіону, МВС, МОЗ та Держпродспоживслужби. Таке рішення ухвалили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Нагальні питання, які маємо сьогодні, - посилення заходів епідемічної безпеки в регіонах, перехід деяких областей на "червоний" рівень епіднебезпеки, нарощування темпів вакцинації та відновлення роботи групи, яка буде моніторити ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19", - зазначив Олексій Чернишов.

Комісія ТЕБ та НС також ухвалила рішення щодо впровадження "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей, що почне діяти з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року.

Також ухвалено застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного"рівня епідемічної небезпеки.

Як відомо, відсьогодні "червоний" рівень епідемічної небезпеки почав діяти на території Сумської області.

Крім того, з 21 жовтня набули чинності нові правила перевезення пасажирів між областями. Для міжрегіональних поїздок у громадському транспорті потрібно використовувати або документ про щеплення проти COVID-19 або негативний результат тестування на COVID-19.