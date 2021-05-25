Чернишов презентував законопроект щодо комплексної термомодернізації будівель

Підвищення енергоефективності будівель - один з пріоритетів діяльності Міністерства розвитку громад та територій України.

Про це заявив міністр Олексій Чернишов під час презентації законопроекту "Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель", передає прес-служба Мінрегіону.

"Головна мета законопроекту - покращити регулювання у сфері енергоефективності. Також масштабна термомодернізація може напряму впливати на розмір "платіжки" українців. Адже завдяки заходам з енергоефективності у будівлях відбувається економія енергоресурсів, а, отже, напряму зменшується плата за опалення", - зазначив Олексій Чернишов.

Міністр підкреслив також, що комплексний розвиток сфери енергоефективності може стати "одним із рушіїв економічного зростання країни". Водночас ухвалення цього проекту закону допоможе у досягненні цілей Європейського зеленого курсу.

Вказаний законопроект розробили у Мінрегіоні спільно з міжнародними партнерами, народними депутатами та експертами для створення інституційних умов для масової термомодернізації будівель.

"У процесі вдосконалення енергетичної сертифікації будівель вдалось побудувати конструктивний діалог з багатьма зацікавлений сторонами та експертами, спільно з якими і розроблявся цей проект закону", - зазначив перший заступник міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський, який також взяв участь в заході.

Законопроектом передбачено внесення змін до законів України "Про енергетичну ефективність будівель", "Про Фонд енергоефективності", та деяких інших законів, що спрямовані на:

адаптацію механізму надання державної підтримки до потреб співвласників житлових будівель;

створення можливості для поступової реалізації проєктів глибокої термомодернізації (з впровадженням чітких критеріїв щодо результатів в частині показників енергетичної ефективності);

введення системного підходу у формуванні та реалізації політики з підвищення енергоефективності будівель в Україні;

широкомасштабне впровадження ефективних інструментів зі скорочення споживання енергії в громадських будівлях;

створення джерела даних щодо кількості, характеристик та обсягів споживання будівель в Україні тощо.

Повідомляється також, що у наступні три дні, з 26 по 28 травня, на платформі Мінрегіону відбудуться онлайн-обговорення законопроекту з експертним середовищем.