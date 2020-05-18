Чорні діри посилають на Землю частинки: вчені зробили сенсаційне відкриття

Чорна діра (фото: pixabay)

Чорні діри взаємодіють з поверхнею Землі

Надмасивні чорні діри можуть посилати на Землю найдрібніші частинки під назвою нейтрино. Таку заяву зробили вчені під час дослідження Антарктиди. Нейтрино були "спіймані" Антарктичною імпульсною перехідною антеною (ANITA).

Нейтрино - це таємничі і невловимі частки. У них крихітна маса, немає електричного заряду, і вони рідко взаємодіють з іншою речовиною. Вони також надзвичайно поширені.

"У будь-який момент близько 100 мільярдів нейтрино течуть через кожен квадратний сантиметр вашого тіла. Нейтрино виникли після великого вибуху, і все ще виникають від зірок до наднових", - пише ScienceAlert.

Коли нейтрино були "спіймані" Антарктичною імпульсною перехідною антеною, це стало однією із загадок для вчених. Але, схоже, вони наблизилися до її розв'язання.

Особливістю ANITA є те, що цей радіодетектор підвішений на повітряній кулі. І він може виявляти нейтрино високої енергії тільки тоді, коли вони вдаряються об антарктичний лід, створюючи спалах радіосвітла.

"Раніше в цьому році ANITA виявила дивні сигнали, які, здавалося, були викликані нейтрино надзвичайно високої енергії. У цих нейтрино були такі високі енергії, що вони, здавалося, кидали виклик стандартній моделі фізики елементарних частинок", - йдеться в статті.

Нейтрино високої енергії були також виявлені нейтринним детектором IceCube в Антарктиді. Вони не такі енергійні, як ті, що виявлені ANITA, але вони можуть дати підказки про те, як утворюються нейтрино високої енергії.

Нещодавно команда вчених розглянула один з можливих джерел суперпотужних нейтрино - це надмасивні чорні діри квазарів.

Надмасивні чорні діри є гравітаційними електростанціями. Коли гарячий газ, що оточує їх, стискається гравітаційним і електромагнітним полями, він може випромінювати величезну кількість енергії, у тому числі високоенергетичні нейтрино.

Чорні діри посилають на Землі нейтрино (фото: sciencealert.com)

Команда вчених порівняла нейтрино IceCube з радіоспостереженнями з російського радіотелескопа РАТАН-600. Вони відкрили, що нейтрино були виявлені в ті моменти, коли у квазарі відбувався спалах.

"Оскільки нейтрино рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла, вони прибувають на Землю одночасно з радіоспалахом", - вважають дослідники цього явища.

Раніше ми писали, що вчені знайшли пояснення радіосигналів, які вони час від часу отримують з космосу.

Також повідомлялося, що дослідники виявили дивовижну властивість пінгвінів, коли вивчали колонії цих птахів на островах неподалік від Антарктиди. Виявилося, що тварини можуть виділяти звеселяючий газ, від якого вчені почали дивно себе вести.

Автор: Світлана Дудукало