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У Чернівцях зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 16:10
У Чернівцях зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Помер чоловік похилого віку

Мер Чернівців Олексій Каспрук заявив про перший смертельний випадок від коронавірусу у місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook чернівецького міського голови.

За словами Каспрука, жертвою COVID-19 став чернівчанин похилого віку.

"Внаслідок зараження коронавірусом в лікарні помер чернівчанин похилого віку. Приношу співчуття рідним та близьким", - повідомив Каспрук.

Він також наголосив на важливості дотримання карантинних обмежень у зв’язку з поширенням вірусу.

"Звертаюсь до інших. Ще раз. І ще раз. Бережіть батьків, бережіться самі. Те, ще ви почуваєтесь здоровим, це означає, що нічого не означає... Ви не знаєте що ви принесете батькам з вулиці", - зазначив Каспрук.

Внаслідок зараження коронавірусом в лікарні помер чернівчанин похилого віку. Приношу співчуття рідним та...

Опубліковано Олексій Каспрук Понеділок, 30 березня 2020 р.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у Чернівецькій області COVID-19 інфікувалися 75 українців, також відомо про 1 смертельний випадок у регіоні. Всього у лікарнях Чернівецької області у важкому стані знаходяться 6 інфікованих і один з підозрою на коронавірус COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, наразі в Україні від коронавірусу померли вже 11 людей. Загалом офіційно відомо про 480 випадків зараження.

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