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У Чернівцях помер чоловік, який нещодавно отримав COVID-щеплення

Автор: РБК-Україна

У середу, 24 березня, у Чернівцях помер чоловік, якого раніше вакцинували від коронавірусу. За попередніми даними, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"24 березня о 7:10 в міській клінічній лікарні №3 р. Чернівці зафіксована смерть провізора аптеки військового госпіталю. За попередньою інформацією, причина смерті - гострий мозковий інсульт", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Чернівецької області, 15 березня чоловік вакцинувався від COVID-19 препаратом Covishield / AstraZeneca.

"Вакцинацію працівників військового госпіталю здійснювала мобільна бригада. 16 березня о 17:25 чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3, де лікувався з приводу інсульту", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у чоловіка не було протипоказань до вакцинації. Перед щепленням чоловік почував себе добре, на стан здоров'я не скаржився.

"В той же день з того ж флакона вакцини були щеплені ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Одеській області померла військовослужбовець. За два дні до події вона робила щеплення від коронавірусу.

Пізніше в МОЗ закликали не робити передчасних висновків про причини смерті військовослужбовця. Оскільки точні причини смерті буде встановлено судово-медичною експертизою.

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Новини України ЧернівцівакцинаціяКоронавірус
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