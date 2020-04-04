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У Чернівцях серед вулиці сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події     04.04.2020 - 20:11
У Чернівцях серед вулиці сталася стрілянина
Фото: на місці стрілянини у Чернівцях (cv.npu.gov.ua)

Внаслідок стрілянини загинув 33-річний чоловік

У Чернівцях сьогодні, 4 квітня, невідомий зловмисник посеред вулиці стріляв з пістолета в 33-річного чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, сьогодні на вулиці Воробкевича невідома особа завдала вогнепальне поранення в живіт 33-річному місцевому жителю. Постраждалого госпіталізували, але лікарям не вдалося його врятувати.

"За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєння такого злочину винній особі загрожує до 15 років позбавлення волі", - зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці оглядають місце події та опитують свідків та очевидців стрілянини. Продовжується пошук нападника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві п'яні правоохоронці влаштували бійку зі стріляниною. В результаті протиправних дій співробітників поліції постраждав житель міста. Потерпілий отримав кілька вогнепальних поранень і забиття голови.

Також РБК-Україна писало, що у Києві чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину з пістолета на вході в супермаркет. Попередньо, стрілянина сталася в ході конфлікту, що виник між двома родичами.

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