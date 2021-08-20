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У Чернівцях невакцинованих вчителів можуть зобов'язати щотижня тестуватися на COVID

Автор: Анастасія Рокитна

Міська влада у Чернівцях планує запровадити зміни в освітній сфері щодо невакцинованих педагогів. Їх зобов'яжуть щотижня за свої гроші робити ПЛР-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Чернівецький промінь".

Вартість одного такого тесту від 800 гривень, отже вчителям доведеться із зарплати щомісяця віддавати не менше 3200 гривень.

Заступник міського голови Юрій Лесюк повідомив, що якщо в навчальному закладі менше 80% вакцинованих педагогів, то вони не отримають кошти на ремонт, нові меблі і техніку.

"Міська рада в свою чергу буде підтримувати навчальні заклади, де 80% вчителів вакциновані, виділяючи додаткові кошти на ремонтні роботи, модернізацію класів, закупівлю меблів чи техніки. Також буде розглядатись можливість перебування на робочому місці не вакцинованих вчителів після отримання негативного результату ПЛР-тесту (щотижня, на платній основі)", - заявив Юрій Лесюк.

Окрім того посадовець міськради повідомив, що у разі переходу області в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону школа працюватиме лише у разі якщо в ній вакциновано понад 80% вчителів, або ж перейти на дистанційне навчання.

Нагадаємо, в Тернопільській області невакцинованих вчителів зобов'яжуть щотижня тестуватися на COVID.

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