У Чернівцях госпіталізовано матір і двох дітей з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій області госпіталізували ще трьох осіб з підозрою на коронавирус. Про це повідомили в прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Повідомляється, що 13 березня ввечері було госпіталізовано матір і її двоє дітей з підвищеною температурою. Вони контактували з людиною, яка прибула з Італії та госпіталізована з підозрою на коронавірус.

"Вчора пізно ввечері в Чернівецькій області госпіталізовано 3 людини з підвищеною температурою тіла: мати і двоє дітей. За кордоном не знаходилися. І мали контакт з особою, яка повернулася з Італії та госпіталізована напередодні з підозрою на COVID-19. Епідеміологічне розслідування триває. З'ясовуються контактні особи", - повідомили в ОДА.

Також в Чернівецьку обласну лікарню звернувся чоловік з підозрою на пневмонію. 29 лютого він повернувся в Україну з Італії. На даний момент йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу. Померла 71-річна жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася в Україну з Польщі. Всього офіційно підтверджено 3 випадки коронавірусу в Україні.

Також РБК-Україна писало, що в Італії від коронавірусу померла громадянка України Раїса Малишева. Вона була госпіталізована з підозрою на 8 березня. Жінка перебувала у важкому стані.