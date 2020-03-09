У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

Сьогодні, 9 березня, у Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одного чоловіка. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Повідомляється, що чоловік повернувся з країни, де був зафіксований випадок COVID-19. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання. Також повідомляється, що результати аналізів чоловіка, якого з підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, ще не готові.

В ОДА наголосили, що результати тестів на коронавірус у шістьох жителів Чернівецької області не підтвердилися, як і у контактних осіб.

Нагадаємо, сьогодні МОЗ опублікував свіжі дані щодо коронавірусу в Україні. За його даними, вчора, 8 березня, не було повідомлень про госпіталізацію з підозрою на коронавірус. Всього з початку року зафіксовано надійшло 38 повідомлення про підозру на COVID-19, при цьому в Україні на сьогодні заражений тільки один чоловік.

Тим часом у сусідній Польщі кількість заражених вже досягла 16 осіб, у зв'язку з поширенням коронавірусу Варшава запровадила посилений санітарний контроль на кордоні з Німеччиною і Чехією.