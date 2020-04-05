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У Чернівцях двоє дітей з підозрою на коронавірус у важкому стані

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 16:21
У Чернівцях двоє дітей з підозрою на коронавірус у важкому стані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Діти перебувають на кисневій дотації

У Чернівецькій обласній дитячій лікарні двоє дітей з підозрою на зараження коронавірусом перебувають у важкому стані. Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) на сторінці у Facebook.

За даними ОДА, наразі діти у реанімаційному відділенні, їх стан середньо важкий, обоє перебувають на кисневій дотації.

"У медичних закладах області станом на 5 квітня перебувають троє пацієнтів у критичному стані, підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Допомогу їм надають згідно з чинними протоколами", - заявили в ОДА.

Так, у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні перебувають троє хворих на COVID-19 та двоє з підозрою. Двох хворих під'єднано до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ), решта - на кисневій дотації.

Ще троє пацієнтів перебувають у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні. У одного з них коронавірус вже діагностували, в іншого лише підозра. Третій пацієнт потрапив до лікарні вночі у важкому стані, наразі він під'єднаний до апарату ШВЛ.

Також троє пацієнтів пребувають у реанімації Чернівецької міської лікарні №1. Вони у стабільно важкому стані. У двох вже підтвердили захворювання на коронавірус, третього перевіряють.

Крім того, у Сторожинецьку центральну районну лікарню госпіталізовано трьох осіб з підозрою на коронавірус. У всіх пацієнтів - пневмонія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області зафіксували першу смерть хворого на коронавірус. Жертвою хвороби став 69-річний чоловік. У хворого була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

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