У Чернівецькій області заразилися коронавірусом 10 медпрацівників

Серед хворих коронавірусом у Чернівецькій області 10 медичних працівників. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Осачук зазначив, що шість медпрацівників заразилися не в лікарнях, а у своїх населених пунктах.

"Серед інфікованих у нас 10 медичних працівників. Четверо з них були інфіковані на робочому місці. За результатами епідеміологічного дослідження встановлено, що шість медпрацівників заразилися не в лікарнях, а у своїх населених пунктах", - сказав він.

Нагадаємо, в "ДНР" зафіксували другий випадок зараження коронавірусом, заразилася дитина.

Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили причини двадцяти летальних випадків від коронавірусу. 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.

Раніше повідомлялося, що контрольний PLR тест хворої у Хмельницькому коронавірусом показав негативний результат. Якщо другий тест також буде негативний - це означає, що жінка повністю одужала.

Також нагадаємо, що уряд підтримав рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих коронавірусом.