У Чернівецькій області зафіксували новий спалах заражень коронавірусом

У Чернівецькій області за добу коронавірусом заразилися 64 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, кількість інфікованих у області збільшилася до 366 осіб у порівнянні з 302 випадками, про які повідомялося минулої доби. Станом на 10 квітня, регіон займає перше місце в Україні за кількістю хворих на COVID-19.

Також, за даними МОЗ, суттєво збільшилось число хворих у Києві. У порівнянні з минулим днем, у столиці зафіксували 38 нових випадків коронавірусу.

Третя область за кількістю заражень - Івано-Франківська. За добу інфекцію підтвердили у 36 жителів регіону. Разом з тим, у Івано-Франківській області найбільша смертність від інфекції - 17 летальних випадків із 69 зареєстрованих.

Як і раніше, жодного випадку зараження не зафіксовано у Миколаївській області.

Загалом географія поширення коронавірусу в Україні виглядає так:

Чернівецька область - 366 випадків;

м. Київ - 348 випадків;

Івано-Франківська область - 254 випадки;

Тернопільська область - 196 випадків;

Київська область - 140 випадків;

Вінницька область - 119 випадків;

Черкаська область - 86 випадків;

Рівненська область - 85 випадків;

Кіровоградська область - 82 випадки;

Львівська область - 82 випадки;

Сумська область - 63 випадки;

Закарпатська область - 56 випадків;

Запорізька область - 54 випадки;

Дніпропетровська область - 52 випадки;

Одеська область - 46 випадків;

Волинська область - 41 випадок;

Житомирська область - 41 випадок;

Херсонська область - 27 випадків;

Полтавська область - 20 випадків;

Хмельницька область - 16 випадків;

Донецька область - 11 випадків;

Чернігівська область - 9 випадків;

Харківська область - 6 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 0 випадків.

Станом на ранок 10 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки зараження COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків. 61 українець одужав, повторне тестування на коронавірус показало негативні результати.

Також повідомлялося про 12 нових смертей від коронавірусу в Україні. На даний момент відомо про 69 летальних випадків від інфекції.