У Чернівецькій області зафіксували новий спалах заражень коронавірусом

За добу інфікувалися 64 жителі регіону
У Чернівецькій області за добу коронавірусом заразилися 64 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.
Так, кількість інфікованих у області збільшилася до 366 осіб у порівнянні з 302 випадками, про які повідомялося минулої доби. Станом на 10 квітня, регіон займає перше місце в Україні за кількістю хворих на COVID-19.
Також, за даними МОЗ, суттєво збільшилось число хворих у Києві. У порівнянні з минулим днем, у столиці зафіксували 38 нових випадків коронавірусу.
Третя область за кількістю заражень - Івано-Франківська. За добу інфекцію підтвердили у 36 жителів регіону. Разом з тим, у Івано-Франківській області найбільша смертність від інфекції - 17 летальних випадків із 69 зареєстрованих.
Як і раніше, жодного випадку зараження не зафіксовано у Миколаївській області.
Загалом географія поширення коронавірусу в Україні виглядає так:
Станом на ранок 10 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки зараження COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків. 61 українець одужав, повторне тестування на коронавірус показало негативні результати.
Також повідомлялося про 12 нових смертей від коронавірусу в Україні. На даний момент відомо про 69 летальних випадків від інфекції.