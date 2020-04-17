У Чернівецькій області зафіксували ще дві смерті від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Зокрема, вчора в Новоселицькій ЦРЛ померла пацієнтка 1967 року народження, хвора на коронавірус. У неї був діагноз двобічна негоспітальна пневмонія. 6 квітня хворій стало гірше, її перевели до реанімації. Вчора ввечері жінка померла.

Також у міській лікарні помер чоловік 1955 року народження з підозрою на COVID-19. Хворий госпіталізований 15 квітня, майже відразу переведений до реанімації та підключений до апарату ШВЛ. Мав супутній діагноз - гіпертонічна хвороба.

Нагадаємо, cтаном на ранок 17 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 4662. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

РБК-Україна також повідомляло, що мінімум 3 церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.

Також повідомлялось про другу смерть від коронавірусу на території Києво-Печерської лаври. Померли один з ченців та архімандрит Нектарій.