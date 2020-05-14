ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області зафіксували понад 70 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 02:45
У Чернівецькій області зафіксували понад 70 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна чисельність інфікованих в Чернівецькій області становить 2516 осіб

У Чернівецькій області 13 травня виявили 72 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук повідомив в Facebook

В цей же день видужали 36 осіб. Результати тестування двічі показали негативний результат

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2516 осіб.

Нагадаємо, 12 травня коронавірусом в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла на 30.

Крім того, в Україні 12 травня зареєстрували ще 14 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Таким чином, загальне число жертв коронавіруса в Україні зросла до 439

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні 12 травня від коронавирусной інфекції видужала рекордна кількість громадян - 343 пацієнта. Напередодні це число становило 85.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 22 травня в Україні може початися другий етап ослаблення карантину. Він також зазначив, що Україна знаходиться на так званому плато захворюваності.

Теги Новини України Черновицкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся