У Чернівецькій області зафіксували понад 70 нових випадків COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загальна чисельність інфікованих в Чернівецькій області становить 2516 осіб

У Чернівецькій області 13 травня виявили 72 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Про це голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук повідомив в Facebook

В цей же день видужали 36 осіб. Результати тестування двічі показали негативний результат

Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 2516 осіб.

Нагадаємо, 12 травня коронавірусом в Україні заразилися 402 людини. Загальна кількість інфікованих досягла 16 425 осіб. У порівнянні з попереднім днем кількість нових випадків зросла на 30.

Крім того, в Україні 12 травня зареєстрували ще 14 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Таким чином, загальне число жертв коронавіруса в Україні зросла до 439

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні 12 травня від коронавирусной інфекції видужала рекордна кількість громадян - 343 пацієнта. Напередодні це число становило 85.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 22 травня в Україні може початися другий етап ослаблення карантину. Він також зазначив, що Україна знаходиться на так званому плато захворюваності.