У Чернівецькій області одужали від коронавірусу ще понад 40 людей

У Чернівецькій області за минулу добу вилікувались ще 42 пацієнта з коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації у Facebook.

Повідомляється, що всього в області захворіло коронавірусом 1985 людина, одужали вже 217 пацієнтів. На даний момент в лікарнях на лікуванні знаходиться 171 осіб з підтвердженим COVID-19. Ще 377 пацієнтів госпіталізовано з підозрою на захворювання.

"В медичних установах станом на 6 травня лікують 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 40, на апаратах штучної вентиляції легень - 5", - повідомили в ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні другий день поспіль від коронавіруса одужує більше 200 пацієнтів. Загальна кількість людей, які вилікувались від COVID-19 досягло 2097.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зростання числа нових випадків коронавіруса після триденного спаду. За 5 травня захворіли 487 осіб. Загальна кількість інфікованих зросла до 13 184 чоловік.

Померли за минулу добу 11 пацієнтів з коронавірусом. Всього жертвами COVID-19 в Україні стали 327 осіб.