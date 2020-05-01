У Чернівецькій області виявили 96 нових випадків COVID-19

В Чернівецькій області 30 квітня зафіксували 96 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це увечері в четвер повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук Facebook.

Всього в області виявили 1667 заражених коронавірусом, з них 44 людини загинули та 128 вилікувались.

За даними голови ОДА, за весь період лабораторний центр обробив понад сім тисяч тестів на COVID-19.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 10 406 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за добу зафіксували зростання нових випадків коронавірусу - 540, тоді як днем раніше було 456 нових захворювань.

Також повідомлялося, що вилікувались від коронавірусу в Україні майже в п'ять разів більше людей, ніж померло. Всього в країні одужали 1238 пацієнтів, тоді як померли - 261.

Крім того, у світі від коронавірусу вилікувались вже більше одного мільйона осіб. Найбільше пацієнтів, що видужали в США - 147 тисяч. При цьому померли від COVID-19 понад 228 тис. людей. Всього у світі зареєстровано 3 219 242 зараження.