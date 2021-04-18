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У Чернівецькій області від пострілу загинув прикордонник

Автор: Дмитро Левицький

У Чернівецькій області від пострілу з вогнепальної зброї загинув прикордонник. Попередньо, 24-річний співробітник Чернівецького прикордонного загону скоїв самогубство.

Про це повідомив речник прикордонного загону Сергій Бровко, передає "Чернівецький промінь".

За словами Бровка, тіло загиблого прикордонника виявили сьогодні вранці поблизу пропускного пункту "Порубне" у селі Тереблече.

"Попередньо, він застосував щодо себе вогнепальну зброю. Військовослужбовець поводив себе нормально, особливою поведінкою не визначався. Чому ставався цей випадок будуть визначати відповідні служби", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, на початку квітня подібний випадок стався на кордоні з Білоруссю. Тоді перебуваючи у прикордонному патрулі скоїв самогубство 20-річний строковик з Миколаєва.

Також РБК-Україна писало про випадок самогубства в тренувальному центрі "Десна". Там на початку квітня застрелився військовослужбовець-контрактник.

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Новини України самогубствопограничникиЧерновицкая область
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