У Чернівецькій області померли 5 людей з підозрою на COVID-19

У Чернівецькій області за останню добу зафіксовано 5 летальних випадків з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

За даними облдержадміністрації, за останню добу з підозрою на зараження коронавірусом померли троє чоловіків та дві жінки. Серед них:

чоловік 1957 року народження;

чоловік 1952 року народження;

жінка 1937 року народження;

чоловік 1942 року народження;

жінка 1955 року народження.

Зазначається, що всі померлі жителі області хворіли на пневмонію.

Крім того, за минулу добу в області було зафіксовано 33 випадки коронавірусу. Зокрема, 11 випадків було зареєстровано у Чернівцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 1340. Вчора в області було зареєстровано понад 30 нових випадків. Вчора від хвороби одужали 8 пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області в ніч на 25 квітня стався бун у СІЗО через прийняття особи з коронавірусом. До деяких ув'язнених була застосована фізична сила, троє з них отримали тілесні ушкодження.