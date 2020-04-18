У Чернівецькій області помер пацієнт з підозрою на COVID-19

У Чернівецькій центральній районній лікарні помер пацієнт з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації у Facebook.

Повідомляється, що стан померлого чоловіка погіршився 18 квітня, він помер у реанімаційному відділенні.

"54-річний чоловік з Красноильска звернувся в медичний заклад 15 квітня. У нього діагностували двосторонню пневмонію. Хворого лікували в інфекційному відділенні, він перебував на кисневої дотації. 18 квітня стан чоловіка різко погіршився, його перевели в реанімацію, однак, незважаючи на зусилля лікарів, хворий помер", - йдеться в повідомленні.

Також в ОДА зазначили, що у чоловіка була ішемічна хвороба серця і гіпертонія, раніше він пережив інфаркт і інсульт.

На даний момент очікуються результати лабораторного тесту на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 9 ранку 18 квітня, в Україні вже підтверджено 5106 випадків COVID-19. При цьому зафіксовано 133 летальних випадки, а 275 пацієнтів одужали. За минулу добу підтвердили 444 захворювань.

Також повідомлялося, що в Чернігівській області зафіксували вогнище спалаху поширення коронавіруса в селі Ніжинське. У населеному пункті посилили карантинні заходи.